Reportagens do g1 Pará e TV Liberal vencem Prêmio de Jornalismo do TCE-PA

Prédio do TCE-PA, em Belém. — Foto: Divulgação

Matéria do g1 Pará voltada ao Dia da Consciência Negra venceu em primeiro lugar na categoria Webjornalismo.

Duas reportagens produzidas pelo g1 Pará e TV Liberal foram premiadas no I Prêmio de Jornalismo do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA). Os vencedores foram divulgados na noite de quarta-feira (22). Já a cerimônia de premiação será realizada em 29 de janeiro, no auditório Ministro Elmiro Nogueira, em Belém, sob a condução da Conselheira Presidente Rosa Egídia Crispino Lopes.

A reportagem “Segundo estado com maior proporção de negros do país, Pará reforça pacto entre órgãos para combater o racismo”, escrita pelo jornalista Marcus Passos, do g1 Pará, venceu em 1º Lugar, na categoria Webjornalismo.

Já pela TV Liberal, a matéria “Acervo do Tribunal de Contas do Estado do Pará é fonte de conhecimento”, ganhou em 2º Lugar, na Categoria Telejornalismo.

A reportagem da TV Liberal foi produzida pelo programa Liberal Comunidade e é assinada pelos jornalistas André Mousinho, Priscila Sousa, Lucas Duarte, Jorge Paixão e Maurício Neves.

Pacto Pró-Equidade Racial

O material produzido pelo jornalista Marcus Passos foi publicado no dia 20 de novembro de 2024 e faz parte de uma série especial sobre o “Dia da Consciência Negra”.

Ao todo, foram publicadas três reportagens: uma sobre a baixa adesão a políticas públicas de Estado destinadas à igualdade racial; outra sobre os mecanismos de inclusão racial na educação superior; e uma terceira de como o Estado pode atuar no combate ao racismo.

Na matéria premiada pelo g1 Pará, Marcus Passos falou sobre o Pacto Interinstitucional Pró-Equidade Racial, criado pelo TCE/PA. A política pública de Estado fez com que as instituições participantes atuassem em rede para promover a igualdade de oportunidades.

“O Estado e os agentes políticos têm obrigações constitucionais no que diz respeito ao combate ao racismo. No Pará, estado com a segunda maior proporção de negros do país, isso se torna um imperativo. E o jornalismo está aqui para mostrar que há boas ações sendo postas em prática e que merecem ser replicadas”, afirma Marcus.

Biblioteca Ministro Benedicto Frade

A reportagem do Liberal Comunidade foi ao ar no dia 10 de novembro de 2024, abordando sobre o acervo de mais de oito mil obras da Biblioteca Ministro Benedicto Frade, do TCE/PA.

O prêmio

Concorreram ao prêmio do TCE/PA trabalhos jornalísticos inscritos nas categorias de Telejornalismo, de Radiojornalismo, de Jornalismo impresso e de Webjornalismo.

As reportagens foram avaliadas sob critérios de vinculação com o tema, relevância social, qualidade editorial e jornalística, profundidade da abordagem e de inovação e criatividade na apresentação das informações.

A iniciativa inédita do órgão de controle externo teve como tema nesta primeira edição “O Tribunal de Contas do Estado do Pará e o fortalecimento da cidadania”.

Para o 1° lugar de cada categoria a premiação foi de R$ 6.500,00, o 2° lugar R$ 3.500,00, e o 3° lugar R$ 2.000,00 , além de certificados.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/15:53:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...