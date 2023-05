Acidente grave deixa dois mortos na Rodovia Transamazônica

Com a violência da batida, a caminhonete ainda percorreu alguns metros antes de sair da pista – (Foto:Nosso Pará Notícias).

Uma caminhonete modelo Hilux e um caminhão baú colidiram de frente, no trecho que fica entre os municípios de Novo Repartimento e Itupiranga

A colisão frontal entre uma caminhonete modelo Hilux e um caminhão baú deixou duas pessoas mortas. O acidente foi registrado na tarde de ontem (2), à altura do quilômetro 112 da Rodovia BR-230, a Transamazônica, entre os municípios de Novo Repartimento e Itupiranga, no sudeste do Estado.

Segundo informações preliminares, o condutor da caminhonete não conseguiu realizar a curva na pista e se chocou de frente com o caminhão que fazia a mesma curva, em sentido contrário. A caminhonete ainda chegou a percorrer alguns metros e, em seguida, saiu da pista.

O motorista da caminhonete, identificado apenas pelo apelido de Logan, e um passageiro que viajava no banco traseiro, identificado como Félix Carvalho Lima, morreram ainda no local do acidente. Outros dois passageiros foram socorridos por homens do Corpo de Bombeiros. Já José Machado de Souza, que conduzia o caminhão, teve apenas uma escoriação na perna que, devido à violência da batida, ficou presa entre as ferragens.

A reportagem apura para qual hospital foram levados os sobreviventes do acidente e qual é o estado dessas pessoas.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 03/05/2023/09:30:17 Com informações de Tay Marquioro.

.



Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...