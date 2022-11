Dois trabalhadores foram mortos e um ficou ferido após ataque de grupo armado, em Marabá

(Foto:Reprodução) – No início da manhã de quarta-feira (9), um tiroteio, segundo as primeiras informações, deixou dois mortos e um ferido, em um posto de combustível, no Bairro Morada Nova, em Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com relatos vindos do local de crime, as vítimas seriam oriundas de Belém. Os três estariam trabalhando em uma empresa especializada na construção de pisos de paralelepípedos, conhecidos como “bloquetes”. Eles não tiveram chances de defesa diante do ataque dos pistoleiros, por volta de 5 horas.

No tiroteio, Lucas Felipe da Silva, de 26 anos, e Marlon Henrique Monteiro da Silva, de 33 anos, morreram na hora. Já Paulo Santana Teixeira Júnior ficou baleado, mas conseguiu sobreviver ao atentado a bala, executado por três pistoleiros.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para preservar o local de crime. Depois de alvejar os “alvos”, os atiradores fugiram, tomando rumo ignorado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima ferida.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves se deslocou para o local do atentado para realizar o levantamento das primeiras informações a respeito da autoria do duplo homicídio, tentativa de homicídio e remoção dos corpos. (Com informações do Portal Debate).

Jornal Folha do Progresso em 09/11/2022/17:24:40

