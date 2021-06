Acidente grave deixa três mortos e dois feridos, quase todos da mesma família, em Santarém

Carros ficaram completamente destruídos após a colisão (Foto:Reprodução)

Colisão entre os dois veículos teria sido causado por avanço de preferencial, na rodovia Dr. Everaldo Martins. Casal morreu e dois filhos adolescentes ficaram feridos

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após um grave acidente na rodovia Dr. Everaldo Martins, em Santarém, oeste do Pará, na tarde deste domingo (30). As vítimas fatais são um empresário do ramo de alimentação, identificado apenas como “Dedé”, e o casal Pedro Silva e Ana Lúcia Mota da Silva, de 64 anos. Os dois filhos adolescentes do casal também estavam no carro e foram socorridos e levados para o Hospital Municipal de Santarém (HMS).

Testemunhas disseram à polícia que a colisão entre os dois veículos aconteceu quando um dos motoristas avançou a preferencial e colidiu violentamente contra o outro carro, que vinha no sentido contrário. O acidente foi na altura do Km 13, próximo à entrada da comunidade de Ponta de Pedras.

Com o impacto, “Dedé” e Pedro Silva morreram na hora. Já Ana Lúcia foi socorrida com vida e encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os dois filhos do casal, Taina Mota da Silva, de 16 anos, e William Mota da Silva, de 15 anos, também foram socorridos e permanecem internados. Ainda não há maiores informações sobre o estado de saúde dos dois.

