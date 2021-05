Criança de 1 ano é atingida por tiro acidental de espingarda em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – O fato aconteceu neste sábado (08) por volta das 18h, na Rua São Paulo, Bairro Bom Jardim em Itaituba, no sudoeste do estado.

Segundo informações, uma criança de 1 ano, das iniciais (GHSB), foi atingida por um tiro na região do tórax e nas pernas, da residência da família.

O disparo teria sido acidental, quando o tio da criança identificado pelo nome Davi, estava em seu quarto com o amigo de pré-nome Isaac, fazendo o manuseio da espingarda calibre 20, que teria comprado recentemente. Ambos estavam manuseando a espingarda, após colocarem um cartucho, a arma apresentou problemas na agulha , foi quando disparou e atingiu a criança que estava em outro cômodo da casa.

Os dois levaram a vítima para o Hospital Municipal, que posteriormente foi transferida para o Hospital Regional do Tapajós, onde passou por uma cirurgia, e seu estado de saúde é considerado estável. De acordo com o Delegado da 19ª Seccional Urbana de Itaituba, Rafael Oliveira, todos os procedimentos serão feitos pela Polícia. A dupla se apresentou na delegacia e foram autuados pelo crime de lesão corporal culposa, ou seja, quando ocorre o disparo de arma de fogo com imprudência e que não são tomadas as cautelas necessárias em seu manuseio.

O delegado ressaltou ainda, que a arma não foi localizada. Porém, a polícia tomará às diligências para encontrá-la, e se a mesma não for devidamente documentada, o tio da criança, vai responder por posse ilegal de arma de fogo. Conforme previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, com pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, para aquele que possui ou mantenha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido em sua casa ou no trabalho.

