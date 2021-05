Acidente mata duas pessoas e deixa outra gravemente ferida em Oriximiná

(Foto:Leonardo Souza) – Motocicletas colidiram frontalmente. Há suspeitas de que pelo menos um dos condutores estivesse embriagado.

Duas pessoas morreram e uma terceira ficou gravemente ferida após uma colisão frontal envolvendo duas motocicletas no município de Oriximiná, no oeste paraense. O acidente ocorreu por volta das 23h desta quinta-feira (29), na travessa Gabriel Guerreiro, bairro Santíssimo.

Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o momento em que um dos veículos entra na contramão e atinge bruscamente outra motocicleta. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local para prestar socorro às vítimas. Entretanto, dois condutores morreram no acidente. Um deles no local e o outro ainda a caminho do hospital da cidade.

Já o passageiro de um dos veículos foi encaminhado a uma unidade hospitalar da cidade em estado grave.

Testemunhas relataram que foi “Antoni”, condutor de nacionalidade venezuelana, que invadiu a pista contrária e bateu de frente com a motocicleta conduzida por Walter Gomes, que levava na garupa um amigo identificado apena pelo prenome de “Daniel”.

As suspeitas são de que a colisão tenha sido provocada por embriaguez já que, nas proximidades do local do acidente, várias latinhas de cerveja ficaram espalhadas pelo chão.

“Fomos acionados devido ao gravíssimo acidente e quando chegamos no local havia bastante destroços das motos. As vítimas estavam muito machucadas. Uma já estava em óbito. Infelizmente tivemos dois óbitos nesse acidente e um gravemente ferido. Nós prestamos os primeiros socorros com o Samu. É lamentável uma situação como essa e fica o alerta de que embriaguez não combina com direção. As pessoas precisam se conscientizar sobre os cuidados no trânsito, devem ter atenção redobrada, e que a imprudência pode colocar outras pessoas em risco”, ressaltou Celson Pinheiro, coordenador da brigada de bombeiros civis de Oriximiná. As informações são do G1 Santarém.

