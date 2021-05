Gasolina e diesel têm redução de preço nas refinarias

É o terceiro recuo neste ano nas refinarias (Diego Vara / Reuters)

Novos valores entram em vigor a partir deste sábado, 1º

A Petrobras anunciou na manhã desta sexta-feira, 30, redução nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias. A gasolina passa a custar 1,90% a menos e o diesel teve recuo de cerca de 1,80%. O novo valor entra em vigor neste sábado, 1º de maio.

Este foi o terceiro recuo de preço nos combustíveis nas refinarias anunciado pela Petrobras neste ano.

Segundo análises do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), mesmo com a redução anunciada, somente de janeiro a abril, houve alta acumulada de quase 41% na gasolina de cerca de 34% no diesel.

De acordo com levantamento do Dieese, no caso da gasolina, foi a décima alteração no preço do produto autorizada pela Petrobras em 2021. A primeira, em 18 de janeiro, com aumento de 7,60%; a segunda, em 26 de janeiro, com aumento de 5%; a terceira, em 8 de fevereiro, com aumento de 8,10%; a quarta, em 18 de fevereiro, com reajuste de 10,20%; a quinta, em 1º de março, com alta de 4,80%; a sexta, em 8 de março, com aumento de 9,20%; a sétima, em 19 de março, com queda de 5,28%; a oitava, em 24 março, com recuo de 3,71%; a nona, em 15 de abril, com alta de 1,90%; e a décima, nesta sexta-feira, 30, com queda de 1,90%.

Segundo levantamento do Dieese, com base em dados da ANP, em média a gasolina foi comercializada em Belém, na semana de 18 a 24 de abril, em média a R$ 5,599 o litro, com o menor preço a R$ 5,479 e o maior, a R$ 5,699.

No caso do óleo diesel, a alteração anunciada pela Petrobras nesta sexta-feira foi a nona neste ano. A primeira alteração aconteceu em 26 janeiro, com aumento de 4,40%; a segunda, em 8 de fevereiro, com aumento de 5,1%; a terceira, em 18 de fevereiro, com aumento de 15,10%; a quarta, em 1º de março, com aumento de 5%; a quinta, em 8 de março, com aumento de 5,50%; a sexta, em 24 março, com aumento de 3,85%; a sétima, em 9 de abril, com queda de 3,27%; a oitava, em 15 de abril, com alta de 3,80%; e a nona nesta sexta-feira, 30 de abril, com queda de 1,80%.

Segundo levantamento do Dieese, com base em dados da ANP, o litro do óleo diesel foi comercializado em Belém, na semana de 18 a 24 de abril, em média a R$ 4,639, com o menor preço a R$ 4,389 e o maior, a R$ 5,199.

Por:Redação Integrada

