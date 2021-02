Acusado de envolvimento na morte de dois policiais penais é preso no Pará

Wallace Barata Pimentel, vulgo “Pizza” é acusado de envolvimento na morte de dois policiais penais (Foto:Reprodução)

Wallace Barata Pimentel, vulgo “Pizza”, estava foragido do sistema penal e foi preso durante parte da Operação Martelo e Bigorna

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta segunda-feira (22), Wallace Barata Pimentel, vulgo “Pizza”, no bairro do Tapanã, em Belém. Ele é acusado de envolvimento na morte de dois policiais penais na área do Comando de Policiamento da Capital II (CPC II), em Icoaraci, região metropolitana de Belém.

Segundo informações da polícia, Wallace foi preso por volta das 17h40, na rua Vitória, bairro do Tapanã, por equipes do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM), sob comando do Major Lima Neto e dentro da Operação Martelo e Bigorna.Ainda segundo a PM, o acusado, que seria um criminoso de alta periculosidade, estava foragido do sistema penal, onde encontra-se um mandado de prisão em seu desfavor. Ele foi apresentado na Seccional de Icoaraci para os procedimentos cabíveis.

