Profissionais de saúde do Hospital Metropolitano recebem a segunda dose da vacina contra a Covid-19

A aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais de saúde do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua (PA), foi iniciada na manhã desta segunda-feira, 22 e segue até esta terça-feira, 23. Ao todo, mais de 500 colaboradores receberão o imunizante da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

Para quem precisa continuar trabalhando na linha de frente ao atendimento de pacientes, a sensação de receber a segunda dose da vacina que protege contra o novo coronavírus é de segurança e tranquilidade.

“No mês passado eu estava ansiosa e ao mesmo tempo feliz. Hoje eu estou aliviada em saber que estou protegida. Espero que todos possam receber a vacina e que seja o mais breve possível”, explicou a técnica de enfermagem do HMUE, Josiete Nazaré Corrêa.

No dia 27 de janeiro, mês passado, a profissional foi a primeira colaboradora da unidade a receber a primeira dose do imunizante. Ela atua no Hospital Metropolitano há 12 anos e sabe que mesmo com as doses completas, a população não deve relaxar das medidas. “A vacina nos dá mais segurança, claro, mas os cuidados vão continuar os mesmos até que essa pandemia chegue ao fim”, diz Josiete.

A diretora Hospitalar, Alba Muniz, ressalta que o próximo passo é alcançar os grupos que ainda não receberam nenhuma dose da vacina. “Os demais profissionais serão vacinados nas próximas etapas, obedecendo o Plano Estadual de Imunização, que dá prioridade do imunizante aos profissionais mais expostos a contaminação da Covid-19”, pontuou.

