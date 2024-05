Alfabetizado pela irmã, professor paraense vence olimpíada de matemática e ganha intercâmbio na China

Paraense Romis Moraes está entre os medalhistas de ouro na Olímpiada de Professores de Matemática — Foto: Fábio Nakakura/MEC

Romis Moraes leciona na rede pública de ensino no interior do Pará e, agora, se prepara para participar de um intercâmbio em Xangai.

O amor pela matemática e por ensinar vai levar o paraense Romis de Souza Moraes ao outro lado do mundo. Educador da rede de ensino pública de Ourilândia do Norte, na região sudeste do Estado, ele acaba de receber medalha de ouro da Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMBr). Agora, Romis se prepara para viajar para Xangai, onde irá participar do intercâmbio técnico e cultural para conhecer o Centro de Educação para Professores da Unesco (TEC Unesco), na Universidade Normal da China.

Romis recebeu a premiação na última terça-feira (21), em Brasília, durante cerimônia promovida pelo Ministério da Educação. “Posso dizer que estou feliz em ter representado o Pará e muito feliz também em poder, a partir de agora, com a visibilidade que nós temos, fazer grandes práticas e exercícios, como é o tema da Olimpíada, para a educação paraense, para o município de Ourilândia do Norte e, talvez, para o Brasil”, declarou.

Romis foi alfabetizado pela própria irmã, na zona rural do município onde mora. Sempre defendeu a Educação como o caminho para a transformação social e da vida das pessoas, inclusive a dele própria.

Em sala de aula, o docente medalha de ouro tenta desmitificar a matemática como uma disciplina complexa e difícil aprendizado, desenvolvendo uma abordagem individualizada que atenda às necessidades e dificuldades de cada um dos alunos. Ele tem 16 anos de carreira e atualmente leciona na Escola Estadual Dr. Romildo Veloso e Silva.

Em relação ao feito na OPMBr, o professor defende que o prêmio conquistado é um símbolo para o Estado do Pará. Ele retornou de Brasília na última quarta-feira (22) e desembarcou em Marabá, onde participa de uma formação. Romis deve chegar em Ourilândia do Norte somente no fim de semana.

“Receber a medalha foi uma sensação incrível, indescritível, com uma palavra só não consigo dimensionar isso. Porém, posso dizer que fiquei muito feliz, foi uma conquista levada por mim aos professores nesse momento ali, que representou os professores do estado do Pará”, descreve Romis.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/05/2024/12:52:58

