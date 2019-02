Acusado de estupro e homicídio ocorridos em São Paulo, homem é preso no sudeste paraense

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após tomar conhecimento do mandado judicial, a equipe policial passou a investigar até descobrir a localização do acusado. Agora preso, Antônio Souza permanece à disposição da Justiça e aguarda recambiamento para o Estado de São Paulo.

Segundo informações da 11ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), Antônio Souza foi preso na própria residência, por volta das 16 horas. Ele estava com mandado de prisão decretado pela Justiça. Ainda segundo a polícia, o acusado de estupro seguido de homicídio estava foragido desde a época do crime.

