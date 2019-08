Acusado de homicídio em Roraima é preso em Placas no Pará

(Foto:Divulgação Polícia Civil)- Acusado de homicídio em Roraima é preso no Pará

“Gaúcho” tinha um mandado de prisão expedido contra ele no estado de Roraima

A Polícia Civil paraense prendeu, na última sexta-feira (9), Celson Inácio Mucha, conhecido como “Gaúcho”. Contra ele havia um mandado de prisão expedido no estado de Roraima, o apontando em um homicídio. Ele foi preso em uma oficina mecânica, no município de Placas, na região do Baixo Amazonas.

A ação foi realizada pela equipe da PC do município de Uruará, a cerca de 61 quilômetros de Placas, em ação conjunta com o Ministério Público do Pará (MPPA), que contribuiu na troca de informações.

Segundo informações da Polícia Civil, a prisão será comunicada ao judiciário paraense para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

Por:Redação Integrada com informações da Polícia Civil

10.08.19 14h55

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...