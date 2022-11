Dois trabalhadores morrem asfixiados no porão de embarcação, no Pará

(Foto:Reprodução) – Corpos das vítimas foram encontrados no porão da embarcação, desacordados e sem pulsação.

A Polícia Civil investiga a morte de dois trabalhadores por asfixia às margens do rio Furo Buiuçu, em Breves, município da Ilha do Marajó. O caso ocorreu na última quarta-feira (16).

Segundo a PC, os dois homens estavam trabalhando em uma embarcação de transporte de madeira.

Os corpos das vítimas foram encontrados no porão da embarcação, desacordados e sem pulsação. Ambos chegaram a ser socorridos e encaminhados a um hospital da região, mas não resistiram.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado por meio da delegacia do município de Breves e que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias em que se deram as mortes. (Com informações do g1 Pará — Belém).

