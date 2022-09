Acusado de matar homem e jogar corpo com o carro na ribanceira foi preso em Novo Progresso

(Foto: Arquivo Jornal Folha do Progresso) – Marcos Menezes Mendes, foi preso em Novo Progresso. Ele é acusado de cometer um homicídio do progressense Nilton da Silva Nascimento, de 50 anos, conhecido como Niltinho e/ou Miltinho na região do Crepurizinho no município de |Itaituba. O Crime ocorreu em junho deste ano.

O Corpo com perfurações de arma branca, foi encontrado dentro do veículo em uma ribanceira de aproximadamente 25 metros na região da Trasgarimpeira no município de Itaituba.

Leia mais:Morador de Novo Progresso é morto e corpo é encontrado no carro na ribanceira em região de garimpo.

Niltinho era bastante conhecido, era vendedor de pedras preciosas e proprietário de terras na região de garimpo, aproximadamente 90 km na transgarimpeira. Conforme informação o corpo foi encontrado na tarde desta terça-feira, 21 de junho de 2022, no veículo em uma ribanceira com perfurações de arma branca(faca).

Na época a polícia foi informada do desaparecimento do Niltinho, uma mulher prestou depoimento e apontou duas pessoas como suspeitos, dois homens que estavam no veículo com Niltinho, houve uma briga (luta corporal) no carro (não sabe a motivação), um dos suspeitos quebrou uma garrafa de cachaça na cabeça de Niltinho, que saiu do veículo sendo apunhalado com golpes de faca.

Os suspeitos colocaram Niltinho, já sem vida no banco traseiro do veículo, e seguiram até uma comunidade (Vila Nova) para deixar uma mulher, posteriormente jogaram o veículo com o corpo em uma ribanceira. Ainda conforme a informação os dois suspeitos de assassinarem Niltinho, são moradores de Novo Progresso e trabalhavam na região onde ocorreu o crime.

A prisão de Marcos Menezes Mendes foi efetuada por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Itaituba após investigações que um dos acusados estava em sua residência em Novo Progresso. Marcos está preso na penitenciaria de Itaituba, onde permanecerá a disposição da justiça.

Outro Acusado suspeito

Outro suspeito de ter participado do crime, identificado como Mateus Brito Costa se encontra foragido, quem souber do paradeiro pode ligar para polícia no 190. O Jornal Folha do Progresso também recebe denúncias via telefone (WhatsApp) (93) 984046835 , sob sigilo absoluto.

