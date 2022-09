Ato político acaba na delegacia de Brasil Novo (PA)

Uma manifestação política nas ruas da cidade de Brasil Novo, no sudoeste do Pará, na tarde de terça-feira (20), foi parar na Delegacia de Polícia daquele município.

De acordo com o candidato a deputado estadual Francisco Marcos do Nascimento, mais conhecido como Marquinho (Podemos), ele e seus apoiadores foram até o município cumprir uma agenda de campanha, como tem feito em municípios da região Transamazônica e Xingu.

Marquinho estava acompanhado da filha Thais Nascimento, que é vereadora em Altamira, e de várias pessoas que trabalham para ele. Após percorrer com um carro de som algumas ruas da cidade, o candidato e sua caravana foram surpreendidos com a chegada no local do prefeito da cidade Weder Makes Carneiro, também conhecido como “Pirica”, que estava acompanhado de vários outros homens, suspostamente armados. Foi então, que um tumulto se formou em via pública.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem tentando segurar Pirica, que aparece bastante nervoso. A pouco metros do gestor, aparece a filha do candidato, Thais Nascimento, que afirma ter sido agredida fisicamente pelo prefeito.

VEJA AO VÍDEO:

“Começou uma confusão com o candidato e criou um tumulto. E eu fui lá pra entender o que estava acontecendo, quando eu cheguei, ele (prefeito) falou que ia meter bala na cara do meu pai (Marquinho), e me agrediu. Ele pegou nos meus braços com muita força, me sacudiu, me deu um empurrão e no momento que ele foi me empurrar eu estava usando um colar, que acabou quebrando”, afirma Thaís Nascimento, em um vídeo postado em sua rede social.

Já em um outro vídeo que também circula nas redes sociais é possível ver as pessoas que trabalham para o candidato correndo desesperadas em via pública.

Para conter a situação, Marquinho acompanhado da filha e de alguns integrantes de sua caravana, procuraram a Delegacia de Polícia Civil em Brasil Novo, onde foi registrado um bolem de ocorrência por ameaça contra o prefeito Pirica.

Thais Nascimento, que além de vereadora em Altamira é formada advogada, também fez exame de corpo de delito no Hospital Municipal de Brasil Novo e no Instituto Médico Legal, (IML) em Altamira.

Em nota divulgada nas redes sociais pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Brasil Novo, o prefeito Pirica disse que o candidato Marquinho teria ido ao município para denegrir o trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade.

“O prefeito municipal de Brasil Novo – Pará, Weder Makes Carneiro “Pirica”, através de sua assessoria, vem a público repudiar veementemente as declarações realizadas hoje, dia 20 de setembro de 2022, nas vias públicas do município de Brasil Novo pelo candidato a deputado estadual Marquinho, sob o número 19230 e sua filha Vereadora Thais Nascimento pelo Partido Liberal, declarações essas vergonhosas numa evidente tentativa de descredibilizar todo o trabalho realizado até o momento com muito orgulho a população brasilnovense”, diz a nota.

Os vídeos que circulam nas redes sociais até o momento não aparecem nem o candidato Marquinho falando mal do gestor de Brasil Novo e nem o prefeito Pirica agredindo fisicamente a filha do candidato, Thaís Nascimento. (Com informações do A Voz do Xingu).

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Jornal Folha do Progresso em 21/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...