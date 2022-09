Trabalhadores da saúde protestam por melhoria salarial em passeata pelas ruas de Novo Progresso

(Foto: Jornal Folha do Progresso) – Trabalhadores da saúde do Hospital Municipal de Novo Progresso, sudoeste do estado do Pará, protestam por melhorias salariais e fecham a avenida Jamanxim, no Centro de Novo Progresso e seguem, para frente ao Hospital, na manhã desta quarta-feira, 21 de setembro de 2022. A manifestação começou às 9h.

Segundo a assessoria do Sindicato do Profissional de Enfermagem, Sindsaude-NP, o protesto por melhores salários faz parte da movimentação nacional dos enfermeiros nesta data. “Nesta quarta-feira (21) ocorrerá uma paralisação nacional entre os profissionais de enfermagem, a categoria protesta contra a suspensão do piso salarial dos enfermeiros realizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O STF decidiu no último dia 16 por suspender o piso até que seja informado quais serão as fontes a custear a mudança”.

Por:Jornal Folha do Progresso em 21/09/2022/09:39:27

