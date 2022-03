Polícia prende dois vereadores e dois empresários por furto de energia, no Pará

Polícias Civil e Militar no lava jato do empresário preso por furto de energia em Terra Santa, no Pará — Foto: Reprodução/Redes sociais

Na manhã desta sexta-feira eles passaram por audiência de custódia, onde foi arbitrada fiança de 15 salários mínimos para cada um.

Dois vereadores e dois empresários foram presos por furto de energia em Terra Santa, no oeste paraense, durante ação da Polícia Civil com a distribuidora de energia Equatorial Energia Pará. A Polícia Militar deu apoio à ação. (As informações são do g1 Santarém e Região — PA)

A operação foi realizada na tarde de quinta. Os vereadores Milenilson Freitas, 43 anos, e Miguel Neto, 33 anos, ambos do MDB, e os empresários Rodrigo Pinto e Ceará, passaram a noite na delegacia.

Na manhã desta sexta-feira (11), os quatro passaram por audiência de custódia e o juiz arbitrou fiança no valor de 15 salários mínimos para cada um. Eles só serão liberados após confirmação do pagamento da fiança.

Conforme a legislação brasileira, a energia é considerada um bem móvel, pois tem “valor econômico”, sendo, portanto, passível de ser subtraída ou obtida.

No caso de furto simples, a pena é de um a quatro anos de reclusão e multa. Mas o delegado Raoni Barcelos autuou os dois vereadores e os dois empresários por furto qualificado mediante fraude, que tem pena prevista de 2 a 8 anos de prisão.

Furtos de energia em Santarém

De acordo com informações da Equatorial Energia Pará, ao longo do ano passado, na região Oeste do Estado, foram 67 ações com a policia por furto de energia, ou seja, 67 pessoas conduzidas à delegacia por furto de energia.

Em 2022, já foram feitas aproximadamente 8 ações até esta sexta-feira (11).

Jornal Folha do Progresso em 11/03/2022/15:27:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...