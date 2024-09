ADEPARÁ apresenta ações de defesa agropecuária e produtos certificados no Chocolat Amazônia 2024

Abertura: 26/09/2024 19h00

Encerramento: 29/09/2024 22h00

Local: Hangar – Centro de Convenções da Amazônia

Endereço: Av Doutir Freitas , S/N

Contatos: Nathalia Lima (91) 99392-3424

Rosa Cardoso (91) 99986-4652

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) participa com estande próprio da Feira Internacional do Chocolate e do Cacau – Chocolat Amazônia e Flor Pará 2024, que ocorrerá no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, de 26 à 29 de setembro.

Com previsão de reunir mais de 800 produtores e público estimado de 120 mil visitantes, o evento é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), com recursos do Fundo de Desenvolvimento de Apoio à Cacauicultura do Pará (Funcacau).

No estande da ADEPARÁ, o visitante vai poder conhecer o trabalho desenvolvido pela Agência nas regiões produtoras de cacau no Estado, que garante a sanidade dos cultivos, e as ações que vêm sendo executadas para evitar a entrada da Monilíase, doença do cacaueiro que é provocada pelo fungo Moniliophthora roreri, que ataca apenas os frutos de cacau e pode impactar a cacauicultura paraense, já que o Pará é o maior produtor de cacau do País.

Além disso, os visitantes vão descobrir uma série de produtos de origem animal e vegetal, registrados pela Agência de Defesa em diversas regiões do Estado, que estarão em exposição no estande.

Fórum da Cacauicultura – O combate à monilíase é um dos temas do Fórum da Cacauicultura que ocorre na sexta-feira, 27/09. Dividido em quatro painéis temáticos, o Fórum tem como tema “Sustentabilidade e Progresso da Cacauicultura na Amazônia” e vai contar com representantes da Sedap, Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater), universidades, além de especialistas de outros países.

Na sexta, 27/09, às 11h20, a Agência de Defesa participa do Fórum da Cacauicultura com o painel “Medidas de Prevenção e Fiscalização” em que o diretor-geral da ADEPARÁ, Jamir Macedo, abordará as ações desenvolvidas para evitar a entrada da Monilíase do cacaueiro no território paraense.

No sábado, às 15h, a ADEPARÁ também participa da reunião ordinária da Câmara Setorial do Cacau, que vai discutir as ações de controle e prevenção da monilíase executadas pela Agência, a reestruturação da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e o lançamento da cartilha “Teste Empírico de Fermentação”, também da CEPLAC.

Fonte: Rosa Cardoso (ADEPARÁ) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2024/15:07:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...