Produtores se preparam para o Chocolat Festival

O Festival Internacional do Chocolate e Cacau – Chocolat Amazônia- e Flor Pará 2024, que terá o Hangar como sede no período de 26 a 29 de setembro, será uma vitrine para divulgação dos produtos tanto para quem está mais recentemente no segmento quanto dos veteranos. A expectativa entre os agricultores é grande para participar do maior evento temático do setor na América Latina, que será realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) com recursos do Fundo de Apoio à Cacauicultura do Pará (Funcacau).

O evento reunirá mais de 800 produtores que além de apresentar e comercializar seus produtos aos visitantes, participarão do Fórum da Cacauicultura e rodadas de negócios que fazem parte da programação.

A empreendedora Fernanda Sahaba, da Bada Chocolate Finos da Amazônia, que há dois anos trabalha com chocolate e há seis cultiva cacau no município de Santa Bárbara do Pará, estará participando pela primeira vez com um estande para expor e comercializar os seus produtos. Na edição passada, conforme informou, participou do evento a convite da Universidade da Amazônia (Unama), da qual era aluna, para conhecer o espaço. Foi quando testemunhou, segundo lembrou, a grandiosidade do festival.

“Dessa vez estarei participando com o meu estande, e a nossa expectativa está nas alturas e a felicidade tomando conta do nosso coração, afinal, estamos falando do maior festival da América Latina do setor e como a gente anda pelos festivais afora, sabe que o Chocolat Amazônia atrai milhares de pessoas; esse festival sendo na nossa casa, a gente sendo paraense, aumenta na nossa responsabilidade”, frisou a empreendedora.

Em junho deste ano, ela já sentiu o gostinho do quanto existe uma gama de pessoas apaixonadas pelo cacau e seus derivados. “A gente está contando os dias, as horas e os segundos para começar essa grande festa e a nossa expectativa é a melhor possível para mostrar os melhores chocolates que a nossa terra tem”, afirmou.

Do outro lado do Pará, mais precisamente na Região de Integração do Xingu, outra produtora de cacau orgânico também mostra expectativa para o evento. Jiovana Lunelli, empreendedora do município de Brasil Novo, ressaltou que o Festival Internacional do Chocolate e do Cacau, além de ser uma oportunidade para expor o produto – em especial o cacau orgânico produzido por ela na Transamazônica – é uma oportunidade única, pois também oferece a chance ao público de degustá-lo.

“É importante por fazer conhecer esse produto tão importante que é produzido em 90% dos casos pelos agricultores familiares que têm uma oportunidade de expor os seus produtos; quando a gente consegue verticalizar a nossa produção, no caso específico do cacau, haja vista que é um festival do chocolate, a gente consegue agregar muito mais valor no nosso produto”, observou Lunelli.

Além de trazer na bagagem o cacau orgânico da Transamazônica e também produtos derivados da amêndoa, a produtora trará o conhecimento que adquiriu, sobretudo na prática do dia a dia. Ela participará do Fórum da Cacauicultura no dia 26 com a apresentação denominada de “Da Árvore à Barra de Chocolate em Agroflorestas Sustentáveis”.

O secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Giovanni Queiroz, ressaltou que uma das finalidades do festival é difundir e trazer para Belém um público amplo que possa conhecer o cacau e o chocolate de origem, produzidos na Amazônia. Ressaltou que o cultivo excepcional em terras paraenses resulta em produtos com qualidade única e que cada vez mais são reconhecidos em premiações nacionais e internacionais.

“O cacau é um destaque que o Pará tem em nível nacional; nas viagens que temos a oportunidade de fazer, nós levamos amostras do que nós temos aqui de melhor, a gente quer atrair gente para investir aqui: seja na industrialização ou na produção”, disse o gestor.

O Chocolat Amazônia e Flor Pará 2024 será realizado em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) e conta com o patrocínio da Federação de Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-Pará) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará (Sebrae).

