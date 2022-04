Adepará doa 500 quilos de pescado apreendidos durante fiscalização em Monte Alegre

(Foto:Reprodução) – A equipe da Agência está atenta ao cumprimento do decreto estadual que impede a saída do pescado para manter o abastecimento interno na Semana Santa.

Uma equipe de fiscalização da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) apreendeu em Monte Alegre, no oeste do Estado, no último final de semana, 500 quilos de pescado sem documentação. O produto estava em uma embarcação que seguiria para o Amapá, mas foi interceptada por agentes da Adepará.

O pescado apreendido, das espécies tambaqui, mapará e pescada branca, foi encaminhado ao serviço de inspeção municipal de Santarém. Nesta segunda-feira (04), o pescado próprio para consumo foi doado a quatro instituições que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade social, indicadas pela Prefeitura de Santarém.

O pescado, que abasteceria o Amapá, não tinha a documentação zoossanitária exigida pela legislação. Também foi descumprido o Decreto Estadual nº 2.246/2022, em vigor no território paraense desde 24 de março, que proíbe a saída de qualquer espécie de pescado in natura, fresco, resfriado, congelado e curado (salgado) para fora do Estado. A medida tem o objetivo de assegurar a oferta do produto dentro do Pará durante a Semana Santa.

Até o próximo dia 15 de abril, a Adepará continuará realizando fiscalizações e cumprindo o decreto estadual, por meio de 12 postos de fiscalização fixos e cinco volantes, instalados no território paraense. O trabalho é realizado em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O diretor de Defesa e Inspeção Agropecuária da Adepará, Jeferson Oliveira, ressaltou a importância da fiscalização para garantir o abastecimento do produto aos paraenses nesse período. “Nosso intuito é garantir o pescado de qualidade e o preço acessível à população paraense, uma vez que o Pará é o segundo maior produtor de pescado do País e, nesse período, há uma grande procura de outros mercados pelo produto paraense”, informou Jeferson Oliveira.

Jornal Folha do Progresso em 08/04/2022

