Adiantamento de 13º vai garantir injeção de R$ 340 milhões na economia

Pelo segundo ano consecutivo o funcionalismo público estadual terá a antecipação da metade do benefício – (Foto:Reprodução)

O funcionalismo estadual receberá a antecipação da metade do 13º salário no início do mês de outubro. A medida permitirá uma injeção de R$ 340 milhões na economia, contribuindo para aumento da renda e, consequentemente, movimentando o cenário econômico. A medida foi autorizada pela primeira vez em 2019.

Segundo Thainná Alencar, secretária adjunta da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), a mudança promove uma injeção de recursos que vai ajudar a aquecer a economia do Estado. “Temos bons indicadores de arrecadação, menos custo com a máquina pública, a folha dos servidores está em dia, o que permite a medida, e também um bom planejamento e bom controle dos gastos, que é essencial.”

Com uma receita própria em crescimento, mesmo durante a pandemia de covid-19, os efeitos na receita estadual foram muito menores do que em outros estados. Em julho, o ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) do Estado registrou um crescimento real de 12,9%, na comparação com o mesmo mês de 2019. Além de pagar em dia os servidores, o governo estadual pode manter o programa de investimentos do Estado, ajudando a assegurar o aquecimento de setores como a construção civil, que ganha impulso no período do verão. No primeiro semestre deste ano, o Pará investiu 7% das receitas correntes líquidas (RCL) no investimento próprio, o que equivale a R$ 928 milhões.

