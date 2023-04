Gato Cobra da Amazônia: felino raro e misterioso da região amazônica existe ou não?

Gato Cobra da Amazônia chamou a atenção na internet – (Foto:Reprodução).

Conheça o Gato Cobra, um felino amazônico que teria habilidades únicas e seria pouco estudado pela ciência

O Gato Cobra da Amazônia, também conhecido como jaguarundi ou eyra, é um felino raro que se tornou celebridade na internet a partir do Twitter em março.

Com aparência única, ele possuiria um corpo alongado e fino, com pernas curtas e pelagem acinzentada. Sua principal característica seria a habilidade de se locomover com agilidade em árvores e no solo, o que o tornaria um predador eficiente em áreas florestais.

Veja ao vídeo:



A foto do chamado “gato-cobra”, que ganhou até o suposto nome científico Serpens catus, não passa de uma montagem feita a partir de inteligência artificial. A imagem foi compartilhada no Twitter, um perfil de notícias com mais de 1,5 milhão de seguidores.

Na história divulgada, o Gato Cobra seria encontrado em diversos países da América Latina. Diante dos questionamentos acerca da escassez de imagens e demais registros sobre o animal, foi levantada, inclusive a justificativa de que a dificuldade de observá-lo em seu habitat natural se daria por conta da alta velocidade e habilidade de se esconder na floresta.

Para preservar qualquer espécie amazônica, é importante que a comunidade científica e governos invistam em estudos e medidas de proteção.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Liberal em 06/04/2023/16:01:01

