Adolescente baleada durante culto em igreja morre após 22 dias na UTI em MT

As outras pessoas baleadas foram encaminhadas até o Hospital Regional de Cáceres pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Segundo testemunhas, um policial civil que estava no local levou algumas das vítimas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em seu carro particular.

Segundo o boletim de ocorrência, o fato ocorreu em uma igreja localizada na Rua dos Opalas, no Bairro Cohab Velha, em Cáceres. As testemunhas relataram à Polícia Militar que, durante o culto, dois homens chegaram em uma moto, efetuaram os disparos e fugiram em seguida.

A família fez uma vaquinha online para custear as despesas do velório, marcado para esta terça-feira (8), no Parque dos Ipês.

Após dar entrada no hospital, Kelry foi diagnostica com Covid-19, mas, segundo a mãe dela, Ivanete da Silva, essa não foi a causa da morte.

A adolescente Kelry Camila da Silva Dias, de 16 anos, que foi baleada durante um culto evangélico em Cáceres, a 250 km de Cuiabá, no dia 16 de janeiro, morreu nessa segunda-feira (7) após 22 dias internada. (As informações são de Alexia Schumacher, Centro América FM)

