Pró-Saúde abre vagas de emprego para atuação no Hospital Regional do Baixo Amazonas

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, uma das maiores entidades filantrópicas de gestão hospitalar do país, abriu vagas para atuação no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA).

As oportunidades são para as áreas assistencial e administrativa, nos cargos de técnico de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico, coordenador de manutenção, auxiliar de farmácia, analista de laboratório e digitador.

Para a vaga de técnico em enfermagem, o candidato precisa ter realizado curso técnico de enfermagem e possuir Coren ativo (registro no conselho de classe). É desejável experiência na área.

Já para a vaga de enfermeiro, além de possuir ensino superior completo em enfermagem e COREN ativo (registro no conselho de classe), é desejável experiência na função e conhecimento intermediário do pacote office.

Para concorrer a vaga de farmacêutico, os requisitos são ensino superior completo em farmácia e registro no conselho de classe ativo. É desejável que o candidato possua experiência na área e conhecimento intermediário do pacote office.

Para a vaga de coordenador de manutenção, o candidato precisa de ensino superior completo em engenharia mecânica, engenharia elétrica ou áreas afins, ter domínio sobre a Norma Regulamentadora (NR-10) – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, possuir experiência na área e conhecimento intermediário do pacote office.

Já para a vaga de auxiliar de farmácia, é necessário ensino médio completo, desejável estar cursando técnico em farmácia, experiência na área e conhecimento básico do pacote office.

O cargo de analista de laboratório exige ensino superior completo em ciências biológicas, biomedicina, farmácia, químico ou áreas correlatas, experiência na área e conhecimento intermediário do pacote office.

Por fim, para a vaga de digitador, o candidato precisa ter concluído o ensino médio, possuir experiência na área e conhecimento intermediário do pacote office.

Pessoas com deficiência (PcD) podem realizar a candidatura para todas as vagas. Mais informações serão disponibilizadas durante o processo seletivo.

Inscrições

Os interessados devem enviar o currículo com o título da vaga pretendida para o e-mail: vagas_hrba@prosaude.org.br. O prazo de inscrição é até 18 de fevereiro.

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), unidade pertencente ao Governo do Pará e gerenciado pela Pró-Saúde, atende casos de média e alta complexidades e presta serviço 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade atende a uma população estimada em mais de 1,3 milhão de pessoas residentes em 30 municípios do Oeste do Pará.

(Com informações do HRBA/Pró-Saúde)

Jornal Folha do Progresso em 09/02/2022/

