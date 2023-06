Corretor se envolve em briga e acaba preso por homicídio em Santarém

Delegacia de Polícia Civil de Santarém – 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil — Foto: Ulisses Farias/TV Tapajós

Gleidson Protásio foi até à delegacia registrar ocorrência após se envolver em briga com um idoso e a polícia identificou que contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Um corretor de imóveis se envolveu em uma briga na região do Eixo Forte, em Santarém, no oeste do Pará, e acabou sendo preso por homicídio após chegar a 16ª Seccional Urbana de Santarém.

De acordo com a polícia, Gleidson Protásio Rosas (conhecido como Goiano) se envolveu em uma briga de vizinhos. Ele teria agredido um idoso com um soco do rosto.

Ao chegar na Delegacia, a polícia identificou que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. O mandado de prisão foi expedido pelo Fórum da Comarca de Luziânia, em Goiás.

Gleidson Protásio Rosas recebeu voz de prisão e foi transferido para a penitenciária de Santarém, onde ficará à disposição da justiça.

Fonte:g1 Santarém e TV Tapajós — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2023/17:46:39

