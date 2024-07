Adolescente de 13 anos é violentada por três jovens no Pará

A mãe da adolescente denunciou o caso a Polícia Civil | Reprodução

Brasil registra aumento de estupros, com quase 84 mil casos no último ano. Destaque para o crime em Parauapebas, onde três jovens foram detidos.

Um estupro a cada seis minutos ocorre no país. Este tipo de crime cresceu e atingiu um novo recorde. No ano passado foram registrados quase 84 mil estupros no Brasil, de acordo com a última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no último dia 18.

Uma adolescente de 13 anos foi mais uma dessas vítimas em Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime foi denunciado a Polícia Civil pela mãe da menina.

Três jovens foram apresentados pela Polícia Militar na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, suspeitos do crime de estupro de vulnerável. O caso aconteceu na última segunda-feira (22), no Bairro Cidade Jardim.

DENÚNCIA

Segundo informações, os suspeitos foram denunciados pela mãe da vítima. Dois dos envolvidos possuem 18 anos, e o terceiro, apenas 16.

Durante abordagem, o menor de idade confessou ter mantido relações sexuais com a adolescente na casa de um dos adultos. Mediante aos fatos, todos os elementos foram conduzidos e apresentados a unidade policial para os procedimentos cabíveis.

Os policiais chegaram até os três acusados após a mãe da adolescente os acionar através de denúncia. No endereço onde teria ocorrido o crime, os denunciados foram encontrados e posteriormente encaminhados para a delegacia de polícia.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL

O estupro de vulnerável é um crime previsto no artigo 217 – A, do Código Penal, e tipifica qualquer pessoa que mantenha conjunção carnal ou pratique outro ato libidinoso com menor de quatorze anos.

A conjunção carnal é caracterizada pela penetração do pênis na vagina, enquanto o ato libidinoso pode ser qualquer ato que fira a dignidade sexual da vítima de forma relevante, mas que não seja a conjunção carnal.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2024/07:46:53

