Adolescente de 13 anos morre afogada no Rio Tocantins, em Marabá

Cidade de Marabá é banhada pelos rios Tocantins e Itacaiúnas — Foto: Helder Messias/ O Liberal

Polícia Civil investiga ‘se afogamento foi acidental’. Vítima foi encontrada no domingo e familiares confirmaram à Polícia Militar que se tratava de jovem desaparecida no sábado.

O corpo de uma adolescente, de 13 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (17), por volta de 9h10, no Rio Tocantins, em Marabá. A Polícia Militar esteve no local, assim como familiares da vítima. Corpo de Bombeiros e Polícia Científica foram acionados.

Familiares da adolescente relataram aos policiais que ela se afogou de forma acidental no sábado (16) e desapareceu no Rio Tocantins.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Marabá, que investiga “se o afogamento foi de fato acidental”.

De acordo com informações da PM, o corpo da jovem foi encontrado por um pescador da Vila Espírito Santo, localizada no Núcleo São Félix, em Marabá. Ele precisou utilizar uma corda para prender o corpo da vítima para que a correnteza não levasse.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que três crianças se afogaram durante o banho de rio, sem acompanhamento de um adulto. Duas foram resgatadas com vida no sábado (16) e a terceira vítima foi encontrada neste domingo (17), sem vida.

A área já registrou outros afogamentos. Há uma semana, também no domingo (10), um casal, Ingrid Salvino Costa, de 23 anos, e Wesllym Almeida dos Santos, de 25 anos, morreu afogado na Praia do Tucunaré, banhada pelo Rio Tocantins, na cidade.

Testemunhas relataram que eles salvaram uma criança de um afogamento, mas acabaram morrendo.

Em junho deste ano, um menino de 6 anos desapareceu no rio Tocantins, também em Marabá, quando caiu de uma moto aquática após uma manobra realizada pelo piloto. O homem que pilotava a moto morreu afogado. Outras duas crianças que também estavam na moto aquática foram resgatados. Todos estariam sem coletes salva-vidas e a Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: g1 Pará — Belém / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2023/17:27:19

