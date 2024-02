Adolescente de 17 anos é apreendido após pais serem encontrados mortos a facadas

O caso aconteceu na rua Frei Francisco Sampaio, no bairro Embaré, em Santos (Foto: Reprodução / TV Tribuna)

O jovem teria apresentado contradições durante o depoimento. O homem tinha 39 anos e a mulher, 37.

Depois que os pais de um adolescente, de 17 anos, foram encontrados mortos a facadas, na manhã de domingo (25), o menor foi apreendido pela Polícia, que investiga se ele matou o pai na tentativa de defender a mãe. O caso aconteceu na rua Frei Francisco Sampaio, no bairro Embaré, em Santos, no litoral paulista. O homem tinha 39 anos e a mulher, 37.

O adolescente teria apresentado contradições durante o depoimento. Ele foi apreendido e encaminhado para a Fundação Casa. Segundo o jovem de 17 anos, ele voltou para casa por volta das 5h com dois amigos, um de 18 e outro de 20 anos, quando ouviu os pais brigando e a mãe gritando por socorro.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o adolescente afirmou que teria pedido para os amigos ficarem no quarto dele e foi duas vezes ao quarto do casal para tentar separar a briga. Na segunda vez, disse que a mãe se trancou no quarto para se proteger do marido e que ele também se trancou no quarto juntos aos amigos.

Contou, porém, que mais uma vez ouviu gritos vindos quarto do casal. Teria, então, ido ao cômodo e viu o pai dando várias facadas no peito da mãe. Tentou apartar a briga, mas não conseguiu, e saiu de casa para buscar ajuda. À PM, o adolescente disse que os pais estavam vivos quando ele deixou o apartamento.

Os amigos, que já tinham deixado o local, acionaram a polícia e o socorro, mas o casal já estava morto quando a equipe chegou. A mãe do adolescente tinha marcas de ferimentos de faca, e o pai tinha marcas de golpes de faca e um fio elétrico enrolado no pescoço, segundo a Secretaria.

Após ser acionada, a perícia solicitou exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado como feminicídio e ato infracional de homicídio na CPJ de Santos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2024/15:27:15

