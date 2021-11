Família de sargento morto por vingança oferece recompensa por informações sobre pistoleiro

Casal suspeito de ser mandante do crime foi solto pela Justiça, deixando parentes da vítima indignados – (Foto:Reprodução redes sociais)

A família de Lucas Ramon Guimarães convocou uma coletiva nesta sexta-feira (12) para anunciar a oferta de R$ 40 mil por informações sobre o pistoleiro que executou o sargento no dia 1º de setembro deste ano, dentro da cafeteria que ele havia acabado de inaugurar na zona sul da capital amazonense. A morte do militar é atribuída a uma vingança de Joabson Agostinho Gomes, pela descoberta de uma traição envolvendo a própria esposa, Jordana Freire. Esta semana, o casal obteve liberdade condicional por meio de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, medida que deixou os familiares de Lucas indignados.

Livânia Maria Silva, mãe da vítima, explicou que a decisão veio após a liberação dos principais acusados pela morte de seu filho. “Com a soltura do casal, resolvemos agir para tentar auxiliar nas investigações. O casal tem permanecido em silêncio, então queremos ajudar a polícia”, disse ela. Livania e Marcelo Marques Guimarães, pai da vítima, informaram que o valor arrecadado foi proveniente de doações de parentesne tem como único objetivo achar o atirador, que continua desaparecido.

De acordo com o advogado da família, o crime começa a se resolver. “Não há dúvida de quem foram os mandantes do crime. A recompensa será oferecida em âmbito nacional, pois, provavelmente o atirador não é de Manaus”, explicou. O defensor também expressou a revolta da família pela liberação do casal. “Discordamos veementemente da decisão, mas cabe a nós respeitar e combatê-la da maneira correta”, completou.

