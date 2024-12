Adolescente é apreendida após agredir oficial de Justiça no Pará

A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (2), a apreensão de uma adolescente por envolvimento no caso de agressão contra a oficial de Justiça Carina Ribeiro, ocorrido em Icoaraci, distrito de Belém. A jovem foi encaminhada para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA) e apreendida por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal dolosa. O inquérito policial foi concluído e enviado à Justiça.

O episódio aconteceu no dia 28 de outubro, quando Carina foi ao local entregar um mandado de intimação para uma audiência marcada para janeiro. Segundo o relato da oficial, o início da diligência foi tranquilo, mas a situação mudou quando duas adolescentes saíram da residência e a abordaram. Carina conta que tentou dialogar com as jovens, perguntando se elas tinham algo a denunciar, mas, ao se aproximar, foi surpreendida com agressões.

“Uma delas me segurou por trás e me enforcou, enquanto a outra me agredia com socos. O motorista que me acompanhava interveio e conseguiu cessar as agressões”, relatou Carina, que registrou boletim de ocorrência na delegacia de Icoaraci e passou por exames para constatar as lesões.

O Sindicato dos Oficiais de Justiça do Pará (SINDOJUS-PA) manifestou repúdio ao caso, destacando a gravidade da violência sofrida pela servidora no exercício de suas funções. Em nota, a entidade solicitou celeridade na apuração do caso e medidas para assegurar a segurança dos oficiais de Justiça no estado. O sindicato também reforçou que a agressão representa um ataque ao Poder Judiciário e à aplicação da lei.

O Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará ainda não se manifestaram sobre o caso. Enquanto isso, a Polícia Civil segue acompanhando os desdobramentos da situação.

