Adolescente é atingido com tiro na perna e morre após reagir a abordagem policial em Alenquer

Jovem morreu no Hospital Santo Antônio — Foto: Reprodução/TV Tapajós

O jovem partiu para cima de policiais com uma faca e foi alvejado com um tiro na perna. O caso aconteceu na quinta-feira (31).

Um adolescente de 17 anos morreu nesta sexta-feira (1) em Alenquer, no oeste do Pará, após reagir a uma abordagem da polícia. De acordo com a PM, o jovem foi para cima dos policiais com uma arma branca e foi alvejado na perna.

Ainda de acordo com a polícia, o adolescente estava usando a faca, do tipo terçado, para ameaçar as pessoas que passavam pelo local, no bairro Luanda, por esse motivo a polícia foi acionada.

O jovem foi atingido na perna e levado para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada nesta sexta-feira (1).

*colaborou Ley Ferreira, de Alenquer.

Por Dominique Cavaleiro*, G1 Santarém — Alenquer, PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...