Adolescente é condenada a prisão perpétua após bater carro e matar namorado e amigo

Ela foi condenada a duas sentenças simultâneas pelo assassinato de Dominic Russo, 20 anos, e do amigo, Davinon Flanagan, 19

(Foto: Reprodução/Internet).

A adolescente Mackenzie Shirilla, de 19 anos, foi condenada a prisão perpétua pela morte de seu namorado e de seu amigo após bater o carro de forma proposital. Ela foi condenada a duas sentenças simultâneas pelo assassinato de Dominic Russo, 20 anos, e do amigo, Davinon Flanagan, 19.

Após uma discussão entre o casal, em julho de 2022, Shrilla, então com 17 anos, levou o automóvel para a lateral de um prédio e cometeu o crime. O caso aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos.

Segundo os argumentos dos promotores de Justiça, Mackenzie tinha um relacionamento tóxico com Dominic e já o havia ameaçado em outras oportunidades.

No processo, é relatado que a briga verbal foi acalorada e a jovem estava sob efeito de drogas. Ela acelerou o carro contra uma parede de tijolos, a cerca de 160 quilômetros por hora. Os dois morreram na hora, enquanto Shirilla foi hospitalizada.

Ela foi considerada acusada em quatro denúncias de homícidio, quatro de agressão criminosa, duas de homicídio veicular agravado, uma de posse de drogas e uma de posse de ferramentas criminosas. Mackenzie ainda tem direito de recorrer à liberdade condicional após 15 anos.

“Ela tinha uma missão e a executou com precisão. A missão era a morte”, disse o juiz do caso durante o veredito.

Shirilla não testemunhou em seu julgamento, mas leu, em lágrimas, uma declaração às famílias das vítimas em sua sentença:

“Para os familiares de Dom e Davion. Eu sinto muito. Espero que um dia vocês percebam que eu nunca deixaria isso acontecer ou faria de propósito. Gostaria de poder lembrar o que aconteceu. Estou de coração partido. Eu os amo, nós éramos amigos e Dom minha alma gêmea”.

Fonte:Redação Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2023/09:57:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...