Futebol: Garoto de 7 anos de Novo Progresso é aprovado em dois times Brasileiros

O garoto Homero Gama Neto, de 7 anos, foi aprovado em dois times de futebol Nacionalmente. (Fotos:Arquivo Familiar)

O Garoto, que é morador de Novo Progresso, participou de uma avaliação em maio deste ano, na cidade de Guarantã do Norte (MT), e foi aprovado para fazer teste no Fluminense no Rio de Janeiro em 2024. Homero tem que aguardar completar 8 anos para ir até o Rio de Janeiro.

Neste mês de agosto, nos dias 25 a 27, Homero participou de uma clínica na cidade de Alta Floresta, onde também obteve a provação, para integrar o time do Grêmio de Porto Alegre. Neste caso o garoto já vai integrar o time da categoria 2016 para disputar campeonatos ainda este ano.

O garoto tentará a carreira profissional no time do Grêmio em Porto Alegre (RS). As conquistas despertaram a alegria da família e amigos.

Conforme repassou o Pai do garoto para reportagem o Jornal Folha do Progresso, tudo começou na escolinha nova geração com os professores Alex, Fernando Bertol e Denny Couto, em seguida se inscreveu na escolinha do Grêmio com professor Jhony onde faz categoria sub7 e sub9. Hoje também está na escolinha Real Progresso com professor Juscelino e Roberto.

Apaixonado em futebol e sempre diferente resolvemos levar em maio 2023 numa avaliação pelo fluminense em guarantã do norte, sendo assim aprovado para fazer teste lá rio janeiro a ser agendado para 2024 onde faz os 8 anos necessários para entrar.

Dia 25 a 27 de agosto fomos participar de uma clínica do grêmio em Alta floresta, onde também obteve aprovação para já de imediato ir Porto alegre se integrar ao time da categoria 2016 para já jogar campeonatos ainda esse ano.

Homero é destaque nas escolinhas de futebol de Novo Progresso, inclusive chamando atenção nos torneios realizados no município e região. O garoto Homero Severino Gana Neto, de 7 anos, é estudante da escola Redentor em Novo Progresso.

O garoto é filho de Ali Barbosa Gama e Patricia Cristina S.D. Gama.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2023/08:30:50

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...