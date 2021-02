Adolescente é investigado por estuprar a própria irmã

Mãe da vítima e do acusado vive o drama de ter que entregar o filho para cumprimento de atos infracionais por conta dos abusos cometidos – (Foto:Reprodução)

Um adolescente de 13 anos está sendo investigado por estuprar a própria irmã, de apenas 8 anos. A denúncia foi formalizada pela mãe da vítima e também do acusado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) na última segunda-feira (8), após tomar conhecimento dos abusos praticados pelo filho.

Segundo a delegada Elizabeth de Paula, os abusos teriam iniciados no dia 25 de janeiro deste ano e eram praticados na residência deles, na zona Oeste da capital.

“A criança vinha pedindo para que a mãe não fosse trabalhar, pois não queria ficar com o irmão, que cuidava dela no período da tarde”, contou a titular.”Questionada pela mãe, a vítima relatou ter sido abusada duas vezes e disse que, em uma das ocasiões, o adolescente teria gravado o ato, que ficou registrado no aparelho celular dele. A mãe conseguiu acessar e comprovou o que a menina dizia”, comentou a delegada.

A vítima foi acolhida no departamento de psicossocial da Deaai e encaminhada para o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual. “Solicitamos que o adolescente fosse afastado do lar, o que foi providenciado pela mãe, e encaminhamos o caso ao Ministério Público do Amazonas, que está ciente do distanciamento dos irmãos.

A situação ainda está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar, visando a proteção integral da criança”, explicou a delegada.

