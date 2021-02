Polícia Civil prende homem suspeito de assassinar professor em Belém

(Foto:Reprodução) – Segundo a polícia, os registros feitos pelas câmeras de segurança ajudam a polícia a identificar o suspeito.

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (12) o homem suspeito de matar o professor Francinei Monteiro que foi encontrado morto dentro do seu apartamento no dia 10 de janeiro. Segundo a polícia, os registros feitos pelas câmeras de segurança ajudam a polícia a identificar o suspeito. Com o homem foi encontrado o celular da vítima e um cartão de crédito que foi usado para efetuar compras e também saques em dinheiro.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito deu detalhes sobre a morte do professor e disse em depoimento que Francinei teve as mãos amarradas e foi morto asfixiado com um cinto. Ele também disse matou o professor porque precisava de dinheiro para quitar uma dívida. A polícia também esclareceu que o suspeito era amigo da vítima e frequentava a casa do professor.

O homem foi indiciado pelo crime de latrocínio que é o roubo seguido de morte e já esta a disposição do sistema penal.

Crime

O corpo de um homem foi encontrado já em estado decomposição dentro de um apartamento localizado na Dr. Freiras, no bairro da Pedreira em Belém. Segundo os vizinhos, o professor Francinei já estava desaparecido há dias. Ele só foi encontrado após moradores sentirem um odor forte vindo do apartamento da vítima. Ainda segundo os moradores, o homem morava no 12º andar do prédio e era possível sentir o cheiro forte desde o terceiro andar. A vítima morava sozinha.

Na época do crime o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Pará (Sintepp) lamentou a morte do professor e a categoria pediu por justiça e pela prisão do assassino.

