Adolescente mata idoso de 67 anos a facadas em Itaituba – PA

(Foto:Reprodução)-O idoso Domingos Pereira da Cruz, de 67 anos foi morto à facadas na madrugada desta terça-feira (03) em Itaituba, município do sudeste paraense. O autor do homicídio é um adolescente de 17 anos, que foi apreendido logo depois do crime. O homem foi morto da Oitava Rua, na esquina com a Quarta Travessa do bairro Liberdade, por volta de 4h, em um crime que segue com poucas informações.

O jovem teria atingido Domingos com quatro facadas, com duas acertando o tórax do idoso, uma atingindo o abdômen e outra o quadril. Ele morreu no local, antes de receber socorro médico, mesmo com uma ambulância tendo sido acionada. O Comando de Policiamento Regional 10 da Polícia Militar foi acionado por populares para verificar o caso, e ao chegar ao local, confirmou o homicídio. Eles apreenderam o adolescente pouco tempo depois.

Como o caso envolve um jovem com menos de 18 anos, a Polícia não divulgou detalhes. O crime foi registrado como sigiloso na seccional de Itaituba e, por isso, não há informações sobre o que pode ter servido de motivação para o assassinato. O corpo de Domingos foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Itaituba, e deve ser enterrado nesta quarta-feira (04).

Fonte: O Liberal

