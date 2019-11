Adolescente mata motorista de aplicativo e incendeia corpo no porta-malas em Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O adolescente foi encaminhado para o Centro Socioeducativo de Cuiabá, onde cumprirá a internação provisória e ficará à disposição da Justiça. Jonas era considerado desaparecido e foi encontrado dois dias depois do crime. O carro que pertencia à vítima foi queimado na tentativa de dificultar a descoberta do assassinato.

Foto: Polícia Militar de Mato Grosso/Divulgação – Um adolescente de 17 anos foi apreendido em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, por suspeita de participação na morte do motorista de transporte por aplicativo, Jonas de Almeida Silva, de 26 anos, em março deste ano. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado no porta-malas de um carro queimado.

