Adolescente morre eletrocutada após sair do banho molhada e tocar em TV, no Maranhão

(Foto:Reprodução Extra Globo)- Uma adolescente de 13 anos morreu eletrocutada neste domingo após sair do banho e encostar no fio desencapado de um aparelho de televisão, na cidade de Timon, no Maranhão. Iorranny Ravick Soares Rodrigues chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

— Ela infelizmente sofreu uma descarga elétrica, quando estava no banho, sozinha em casa no momento. Quando os pais dela chegaram ela estava desacordada — disse o suplente de deputado Federal, Henrique Junior, morador de Timon e amigo da família da jovem.

Iorranny morava com seus pais em uma casa situada na baia particular que pertence a seus parentes, em Timon. Ela e sua família eram praticantes de vaquejadas.

O corpo de Iorranny foi levado nesta segunda-feira para a cidade de Parambú (CE), onde mora o resto da família. O velório e o sepultamento ocorreram no Ceará.

Amigos e parentes da adolescente lamentaram a morte nas redes sociais. “Deus te chamou pra perto, te transformou em uma estrelinha e agora só restou saudades. Você estará para sempre em nossos corações. Eterna Iorrany Ravick”, escreveu uma colega, no Facebook.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/10/2022/07:05:53 com informações do EXTRA GLOBO

