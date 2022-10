Polícia fecha falso restaurante que vendia “Vatapá de Maconha”, em Santarém

(Foto/ Reprodução) – Cada vez mais, os criminosos diversificam as estratégias para movimentar este mercado, principalmente, no que diz respeito ao transporte e a venda dos entorpecentes. A criatividade vai longe e inclui muitas forças de tentar camuflar a atividade ilegal.

O combate ao tráfico de drogas é minucioso e requer atenção por parte dos agentes de segurança pública e demais órgãos de segurança, pois, cada vez mais, os criminosos diversificam as estratégias para movimentar este mercado, principalmente, no que diz respeito ao transporte e a venda dos entorpecentes. A criatividade vai longe e inclui muitas forças de tentar camuflar a atividade ilegal.

Na manhã da última sexta-feira (7), uma tentativa desses disfarces foi flagrado pelas autoridades: equipes da Policiai Civil da UIP do Santarenzinho e da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM) sob comando do Delegado Erick Peterson, deflagraram uma operação de busca e apreensão em duas residências localizadas no bairro Bela Vista do Juá, em Santarém.

Durante a operação foi constatado que em um dos imóveis funcionava um restaurante de fachada, a qual os suspeitos fingiam vender comida típicas para disfarçar a comercialização de drogas. Quatro pessoas foram presas em flagrantes sendo elas: Jessica Catrine, Eduardo Chaves, Valdéia de Sousa e Jonilson foram conduzidos para a delegacia, onde já estão à disposição da Justiça.

