Após 1 ano, 5 presos acusados de matar casal na frente dos filhos, na linha Gaúcha, aguardam julgamento

Orli Cardoso de 47 anos e Ana Paula Mendes de 25 anos foram mortos a tiros na frente dos filhos de 4 e 6 anos, dentro da residência na comunidade de Linha Gaúcha em Novo Progresso. (Foto:Reprodução)



O crime bárbaro que chocou moradores, fez um ano nesta quarta-feira,12 de outubro de 2022, para a justiça o caso está esclarecido e os principais acusados estão presos.

O crime foi cometido por volta das 02h00 do dia 13 de outubro de 2021, na residência do casal que retornava da tradicional festa realizada todos os anos no dia 12 de outubro na comunidade. Orli Cardoso de 47 anos e Ana Paula Mendes de 25 anos foram mortos a tiros na frente dos filhos de 4 e 6 anos, dentro da residência na comunidade de Linha Gaúcha em Novo Progresso.

Entre os detidos preventivamente pelos crimes estão a irmã da vítima, Josélia Cardoso Rosa, e uma prima do casal, Vanessa Machado. Às duas suspeitas, foram presas no dia 22 de novembro de 2021 – acusadas de serem a mentoras do crime – em operação da polícia Civil em Novo Progresso. Na mesma operação policial foi preso Rael Salles, acusado de ser um dos contratados para executar o casal.

Josélia Cardoso Rosa, e sua prima, Vanessa Machado estão presas a disposição da justiça no presídio feminino da cidade de Santarém (distante 700 km de Novo Progresso).

As investigações levaram até outros acusados, dois matadores de aluguel contratados por R$ 50 mil reais e outro suspeito que deu apoio para fuga.

Luiz Henrique Martinelli de Oliveira o último preso acusado de ter participado do duplo homicídio na morte do casal brutalmente assassinado na frente dos filhos na zona rural de Novo Progresso. Luiz estava refugiado em São Félix do Xingu e usava nome Falso de Luciano Henrique.

O processo segue em sigilo de justiça na comarca de Novo Progresso. Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, ao ser preso em São Felix do Xingu, Luiz Henrique Martinelli de Oliveira confessou a participação e estendeu o processo entregando mais outros nomes como envolvidos no assassinato. Ainda conforme apurado, os envolvidos serão julgados em juri popular em data ainda ser marcada. Rael, Luiz e Eleandro estão presos no presídio da cidade de Itaituba a disposição da justiça.

