Adolescente queima 5 cães em fornalha e manda vídeo de animais gritando para amigos em SC

Caso ocorreu em Vidal Ramos; Polícia Militar foi acionada e investiga.

Um adolescente, de 14 anos, jogou cinco filhotes de cachorro em uma fornalha e filmou para enviar o vídeo para amigos. Uma denúncia levou a polícia militar de Santa Catarina até o local do crime, ocorrido no Município de Vidal Ramos.

Ao chegar, os policiais se depararam com o mesmo cenário do vídeo que circulava em grupos de WhatsApp e mostra os animais gritando no fogo.

O capitão da PM, Arno Senem, disse à CNN que o pai do adolescente não estava em casa.

“O pai estava trabalhando no momento em que os policiais foram até o local. Como o vídeo era de data anterior não existia flagrante, mas foi feito um boletim de ocorrência e encaminhado a Polícia Civil”, explicou.

No vídeo, o adolescente mostra frieza ao abrir o forno quente e jogar os animais que estavam em uma espécie de sacola.

A polícia ainda não sabe se partiu do adolescente a ideia de queimar os cães. “É um processo amplo e estamos tratando de um menor. Não sei se ele fez isso por vontade própria ou foi motivado”, disse Senem.

Massacre na fazendinha

Recentemente, um caso semelhante ocorreu também no sul do país. Uma criança de 9 anos, invadiu um hospital veterinário e matou 23 animais em Nova Fátima, interior do Paraná.

A “fazendinha” onde os animais estavam, havia sido inaugurada no dia 12 de outubro. O menino, que estava presente na inauguração, voltou ao local no dia seguinte para matar os animais.

Apesar de maus tratos ser considerado crime, o menor não pode responder criminalmente de acordo com o estatuto da criança e do adolescente.

