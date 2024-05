Adolescente sequestrado há 26 anos é encontrado no porão do vizinho

Omar Bin Omran estava desaparecido há 26 anos | Foto: EnnaharTv

O jovem foi encontrado pela polícia a menos de 100 metros da residência de sua família.

Um adolescente, identificado como Omar Bin Omran, sequestrado há 26 anos, finalmente foi resgatado. O fato curioso desta história é que o jovem foi encontrado a apenas 90 metros de sua casa, na residência de um vizinho, na Argélia .

O episódio aconteceu no ano de 1998, quando, à época, Omar caminhava a caminho da escola antes de ser sequestrado. Agora com 45 anos, o argelino foi salvo do porão no qual vivia em situação desumana.

O principal alvo das autoridades é um senhor de 61 anos, dono da casa, que vivia sozinho no local. Os investigadores teriam sido avisados pela família da vítima, que pediram para que a casa em questão fosse revistada outra vez.

Os promotores, então, desconfiaram de um “fundo falso” em um dos terrenos, localizando um alçapão escondido no chão.

Anteriormente, o dono da casa também havia sido acusado de matar o seu próprio cachorro. Após a suposta ação, o mesmo colocou o animal na frente da casa de Omar, a fim de provocar a família do sequestrado.

O suspeito está sendo monitorado pelas autoridades locais e foi levado sob custódia.

Fonte: Ultimo Segundo IG e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/05/2024/09:27:45

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...