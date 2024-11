Adolescente simula o próprio sequestro no Pará para extorquir R$ 4 mil do pai

A imagem mostra um policial civil da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) em frente a uma casa (à esquerda) e um imóvel em meio a uma área de mata (à direita). (Foto: Divulgação | Agência Pará)

De acordo com a polícia, três adolescentes participaram do crime, incluindo a suposta vítima que tentou tirar dinheiro do pai.

A Polícia Civil frustrou um caso de extorsão mediante sequestro forjado nesta quarta-feira (6/11), na Ilha de Cotijuba, em Belém. Três adolescentes participaram do crime. De acordo com a PC, a suposta vítima, uma adolescente de 16 anos, e o namorado, também menor de idade, simularam o crime para obter R$ 4 mil do pai da garota.As investigações da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), apontaram que o pai da adolescente recebeu mensagens e fotos da filha sob a mira de uma arma de fogo, na tarde da terça-feira (5/11). Os envolvidos exigiam o pagamento do resgate para liberá-la. Imediatamente, as autoridades foram acionadas.

A partir de diligências investigativas e análise de câmeras de segurança, a polícia descobriu que a jovem havia desembarcado no distrito de Icoaraci, por volta das 8h50, contrariando a narrativa de que ainda estaria sob o domínio dos supostos sequestradores.

A apuração do crime avançou com depoimentos de familiares e conhecidos da adolescente, permitindo que a polícia localizasse o namorado dela na casa dele. O jovem também estava envolvido na trama, segundo a polícia.

O delegado responsável pelo caso contou que o plano foi executado com a ajuda de um terceiro adolescente. “Os três planejaram o sequestro com o intuito de extorquir o pai da jovem. A arma usada nas fotos era, na verdade, um simulacro, e já foi apreendida”, disse o delegado Felipe Castro, titular da DRRBA.

Todos os envolvidos foram levados à Divisão de Atendimento ao Adolescente de Belém (Data), para as medidas cabíveis legais pelos atos infracionais.

