PM aposentado morre em batida entre moto e carro no Pará; polícia faz buscas para achar motorista que fugiu sem prestar socorro

PM aposentado morreu em acidente ent5re moto e carro no Pará — Foto: Reprodução

Ex-soldado, Ferdinan Oliveira da Cruz morreu após moto em que estava ser atingida por carro. Circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil.

Um soldado da reserva da PM do Pará morreu após a moto em que estava ser atingida por carro na BR-230 em Marabá, sudeste do Pará. A suspeita é que o motorista do carro tenha fugido a pé sem prestar socorro.

Ferdinan Oliveira da Cruz morreu no local. Na tarde desta quarta-feira (25) a Polícia Civil realizava buscas “para identificar o condutor do veículo envolvido”. As circunstâncias do acidente são investigadas.

A Polícia Militar informou em nota nesta quarta-feira (25) “que se solidariza com a família da vítima, que era soldado reformado da PM”.

A colisão ocorreu na noite de terça (24) no trecho da rodovia no bairro Cidade Jardim, sendito São Domingos. O carro e a moto se chocaram próximo a um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“O motorista do carro envolvido no acidente não se fez presente no local para prestar os socorros à vítima e a equipe de plantão está fazendo o levantamento da possível autoria do crime de Omissão de Socorro”, informou a polícia.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/10/2023/16:39:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...