Adolescente suspeita de matar menino de 5 anos alega que foi chamada de ‘sapatão’ pela vítima; câmera flagrou os dois juntos

Corpo de Lorenzo Nunes foi localizado na madrugada desta segunda-feira (12), em Lácio, distrito de Marília (SP), com sinais de violência. Suspeita foi encaminhada à Fundação Casa; polícia investiga suposto envolvimento de outro adolescente no crime.

A adolescente de 14 anos apreendida por suspeita de envolvimento na morte de um menino de cinco anos em Marília (SP) confessou o crime à polícia e alegou que o cometeu após ser chamada de “sapatão” pela vítima. A menina foi encaminhada à Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa).

Uma câmera de segurança registrou os últimos momentos de Lorenzo Nunes, de cinco anos, com vida. As imagens mostram o menino junto da adolescente em uma rua de Lácio, distrito de Marília, que dá acesso à zona rural da cidade (assista acima).

Conforme apurado pela TV TEM, antes mesmo de ser presa, a suspeita confessou também a outros adolescentes que matou o garoto a pedradas e que deixou seu corpo em um pasto, na zona rural do município, próximo a uma estrada de terra.

Na tarde de domingo (11), a família do garoto havia registrado um boletim de ocorrência por desaparecimento após ele ter saído para brincar pelas ruas do distrito, conhecido pela tranquilidade, e não ter retornado mais para casa.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, liberado. Ele foi velado no Velório Municipal de Marília. O sepultamento está marcado para 16h30 desta segunda-feira (12).

A adolescente de 14 anos foi encaminhada à Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa). A Polícia Civil investiga o envolvimento de outro adolescente no crime.

Comoção

A Prefeitura de Marília emitiu uma nota de pesar pela morte de Lorenzo, que era aluno da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) “Amor Perfeito”, localizada no distrito de Lácio, e prestou condolências à família.

“À família enlutada, a Prefeitura de Marília, por intermédio do prefeito Daniel Alonso e vice-prefeito Cícero Carlos da Silva , envia as condolências. Que Deus possa confortar a todos neste momento de profunda dor e tristeza”, publicou.

