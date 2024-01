Homem de 28 anos morre em acidente envolvendo duas carretas na BR-163, a cerca de 75 km de Moraes Almeida; Vídeo

Fatalidade aconteceu na tarde de terça (30), por volta das 17h30, no Km 497 sentido Itaituba. O acidente teria ocorrido após a vítima, identificada como Caio Ricardo Nobre Silva, realizar uma ultrapassagem em uma via de mão dupla e colidir com a lateral de outra carreta.

Na tarde de terça-feira (30), por volta das 17h30, um grave acidente foi registrado na BR-163, no quilômetro 497, aproximadamente 75 quilômetros de Moraes Almeida, sentido Itaituba, resultando em uma vítima fatal. O acidente envolveu três carretas Bitrem e ocorreu em uma área que já havia sido comprometida por outro incidente anterior.

Conforme informações coletadas de testemunhas no local, uma das carretas, modelo Mercedes-Benz Actros, estava realizando ultrapassagens em um trecho onde a pista estava bloqueada devido ao acidente anterior. Durante uma manobra em uma via de mão dupla, o motorista da Mercedes-Benz Actros identificou tarde demais a proximidade de outra carreta, uma Iveco Stralis, conduzida pelo Sr. Adelson Augusto Ribeiro, de 36 anos.

Ao tentar desviar, a carreta Mercedes-Benz Actros colidiu lateralmente com a Iveco Stralis, forçando-a a sair da pista e atingir o barranco da rodovia. O impacto resultou em danos significativos na parte frontal da Mercedes-Benz Actros, e o motorista foi arremessado para fora do veículo.

A vítima fatal do acidente foi identificada como Caio Ricardo Nobre Silva, de 28 anos, motorista da Mercedes-Benz Actros. Ele faleceu no local, sem outros feridos ou lesionados reportados.

Equipes da VIA BRASIL e da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas e chegaram ao local para realizar os procedimentos necessários, incluindo a investigação das circunstâncias do acidente e a remoção segura dos veículos e da vítima.

Veja vídeo:

Homem de 28 anos morre em acidente envolvendo duas carretas na BR-163, a cerca de 75 km de Moraes Almeida.

Leia mais:https://t.co/y74bsPW725 pic.twitter.com/rERQoWp68F — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 31, 2024

