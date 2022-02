Advogado aparece sem calça em audiência do Supremo Tribunal de Justiça; vídeo

É possível ver que Toron não está usando calças, como indicaria a parte superior da sua vestimenta. (Foto:Reprodução / Vídeo)

Procurado, ele disse que estava usando uma bermuda. No vídeo, é possível ver que o advogado também está de sandálias

O advogado Alberto Toron chamou a atenção durante uma sessão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por aparecer no vídeo sem calça. Procurado, ele afirmou que estava usando uma bermuda. É possível ver que o advogado também está de sandálias. (As informações são do colunista Guilherme Amado, do Metrópoles).

A sessão remota da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), presidida pelo ministro Rogerio Schietti, transcorria normalmente. Até que Toron, que aparecia no vídeo de paletó, camisa social e gravata, rola o assento em direção ao fundo do escritório, para abrir a porta no fundo da sala sem levantar da cadeira.

Nesse movimento, é possível ver que ele não está usando calças, como indicaria a parte superior da sua vestimenta.

