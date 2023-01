Advogado armamentista é atingido pela própria arma durante exame de ressonância magnética

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

O advogado Leandro Mathias Novaes, de 40 anos, foi atingido no abdômen pela própria arma, que disparou de forma acidental, no momento em que ele acompanhava sua mãe na realização de um exame de ressonância magnética, na cidade de São Paulo.

Segundo a polícia, disparo foi causado pelo magnetismo provocado pelo aparelho clínico; vítima está internada no Hospital São Luiz e caso é grave, de acordo com pessoas próximas

