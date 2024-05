Em rede social, Nego Di pede para que as pessoas não façam doações para o Governo do RS | Reprodução

A revolta de Nego Di se baseia no fato que o governo gaúcho teria dinheiro oriundo de impostos arrecadados.

Durante sua participação no Big Brother 21, Nego Di acumulou polêmicas dentro e fora do reality show da Rede Globo. Entre essas, quando decidiu quebrar o contrato de exclusividade com a emissora, ao decidir conceder entrevistas para veículos concorrentes.

Dentro do seu padrão polêmico, agora Nego Di direcionou críticas ao Governo do Rio Grande do Sul, em suas redes sociais, relacionadas à mobilização de arrecadação e doação de ajuda às cidades atingidas pelas enchentes.

Segundo o ex-BBB, a atitude do governo gaúcho em pedir ajuda financeira é vergonhosa, em função dos milhões em impostos arrecadados pelo fisco estadual.

“Isso aqui é uma vergonha, isso aqui é um absurdo. Não manda dinheiro pro Estado. Tudo que eles recolhem, que é bilhões, trilhões de impostos por ano, tem que ser o suficiente para ajudar as pessoas e se não for eles não tem que ter essa cara de pau de pedir Pix, de pedir dinheiro pro cidadão que já está trancado dentro de casa”, postou Di.

“Tá todo mundo sem internet, sem luz, sem água, sem comida. Então assim ó, o governo não tem nem como distribuir esse dinheiro que ele está arrecadando. […] É um absurdo. É uma pouca vergonha o governo tá pedindo dinheiro pro cidadão nesse momento”, completou o ex-brother.

Veja vídeo:

Ex-BBB Nego Di pede para não mandarem dinheiro para o Governo do RS.

Leia mais: https://t.co/4dOD5eEWjx pic.twitter.com/VByLdyJcAg — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 7, 2024

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2024/07:33:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...