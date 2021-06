Advogado de Santarém assume o cargo de vice-presidente do PP no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Beto Salame, presidente, e Osmando Figueiredo, novo vice-presidente do PP no Pará.

A ascensão de Osmando à cupula deve-se, sobretudo, à ótima performance nos municípios do oeste do Pará alcançada pela legenda na eleição do ano passado.

No comando do PP continua o ex-deputado federal Beto Salame, advogado em Marabá.

O advogado Osmando Figueiredo, de Santarém (PA), é o novo vice-presidente do PP (Partido Progressista) no Pará.

Beto Salame, presidente, e Osmando Figueiredo, novo vice-presidente do PP no Pará. (Foto montagem: BJ)

